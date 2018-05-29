В Белой Церкви в общежитии студенты распылили газ: есть пострадавшие

В Белой Церкви на Киевщине, в одном из общежитий студенты распылили перцовый газ. Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет надышались перечного газа и были доставлены в больницу, где им медики оказали первую неотложную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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По указанному адресу работали следственно-оперативная группа, спасатели, оперативная служба газа. Свое заключение работники газовой службы вынесли сразу – это не утечка природного газа. Как выяснилось, студенты одного из местных колледжей в общежитии подняли ссору. Во время "разборки" кто-то из ребят использовал газовый баллончик,

– говорится в сообщении.

Четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу, где им медики оказали первую неотложную помощь.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, кто и где взял газовый баллончик, опрашиваются свидетели. Эвакуация жильцов общежития не проводилась.