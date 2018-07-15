В Белом доме не верят, что Путин не знал о вмешательстве в американские выборы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ему "трудно поверить" в то, что российский президент Владимир Путин не знал о вероятном вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом он заявил в интервью американскому каналу ABC News.

Читайте также: Минюст США обнародовал имена российских разведчиков, которых обвиняют во вмешательстве в выборы

Болтон сказал, что на встрече в Москве в конце июня Путин "ясно дал понять, как он сказал, что российское государство не причастно" к вмешательство в американские выборы.

"Он очень четко сказал это слово переводчику "государство", и это именно то слово, которое он хотел сказать. Теперь посмотрим, что он скажет сейчас, после обвинений в отношении агентов ГРУ, которые, очевидно, являются частью российского государства", – добавил советник Трампа по нацбезопасности.

Напомним, Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. В конце 2017 года издание The New York Times сообщило, что расследование о вероятной связи штаба Дональда Трампа с Россией началось после "наводки" из Австралии. Так, в мае 2016 года помощник Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с верховным комиссаром Австралии в Британии Александром Даунером оговорился, что Москва собирает компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Впоследствии Австралия сообщила о случившемся ФБР.