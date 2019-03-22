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      В Белом доме отказались рассказывать Конгрессу о чем говорили Трамп с Путиным

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      Дональд Трамп и Владимир Путин
      Дональд Трамп и Владимир Путин / Getty Images

      Белый дом отказался раскрывать конгрессу информацию о закрытые переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. В ответе конгрессменам юрисконсульт Трампа Пэт Чиполлоне сослался на конституцию США, которая не обязывает главу государства сообщать законодателям о конфиденциальных контактах с иностранными лидерами.

      Предоставить информацию о переговорах Трампа с президентом России попросили в комитетах по разведке, государственной реформы и международным делам палаты представителей. Все три возглавляют демократы, составляющие большинство в нижней палате конгресса.

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      Как сообщает BBC, конгрессмены, решили расследовать связи Трампа и Путина, утверждали, что американский лидер "неоднократно делал шаги, чтобы скрыть свои контакты с президентом Путиным от других должностных лиц администрации, конгресса и американского народа".

      Чиполлоне подчеркнул, что запросы глав комитетов не подкреплены ссылками на действующее законодательство, обязывающее президента раскрывать дипломатические контакты с иностранными лидерами.

      Юрисконсульт Белого дома отметил, что в запросах комитеты просят предоставить информацию о переговорах Трампа с Путиным, чтобы определить "влияние общения двух президентов на внешнюю политику США" и решить, соответствует ли поведение Трампа за рубежом международной политике "в национальных интересах" США.

      Чиполлоне подчеркнул, что прецедентов предоставления такого объема информации, который пригласили конгрессмены, еще не было. Он также напомнил, что ранее и Верховный суд, и другие президентские администрации – как демократические, так и республиканские – признавали, что ведение международной политики, согласно конституции, возлагается исключительно на президента.

      Кроме того, Чиполлоне аргументировал отказ сославшись на решение администрации Билла Клинтона 1996 года не раскрывать по требованию конгресса коммуникации президента с властью Гаити.

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      Теги: Новости России Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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