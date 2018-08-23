В Белом доме в очередной раз открестились от причастности Трампа к делу Манафорта

В Администрации президента США утверждают, что Дональд Трамп не имеет никакого отношения к обвинительному вердикту в отношении бывшего главы своего штаба Пола Манафорта.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Это не имеет никакого отношения к президенту,

– сказала она, комментируя ситуацию о расследовании в отношении Манафорта.

Отвечая на вопрос, не собирается ли Дональд Трамп помиловать Манафорта после того, как он написал в Twitter, что сожалеет о решении присяжных, Сара Сандерс заявила, что ей "ничего не известно о каких-либо разговорах об этом".

Пресс-секретарь белого дома также прокомментировала информацию о бывшем адвокате Трампа Майкле Коэне, который признал себя виновным в преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины. Сандерс подчеркнула, что сам "президент не делал ничего противоправного, против него нет обвинений, нет заговора".

Накануне бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн также признался, что он платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с нынешним президентом США за то, чтобы они не разглашали информацию об этом.

21 августа, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн согласился на сотрудничество со следствием.



Трамп также выразил свое сочувствие Манафорту в связи с решением суда от 21 августа. Его признали виновным в 8 из 18 пунктов обвинения.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокуроры Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.