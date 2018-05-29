В Белом доме выразили надежду, что саммит между лидерами США и КНДР состоится: известные детали
Старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.
Об этом она сообщила в комментарии для Fox News.
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Президент отправил две делегации – одну для обеспечения логистических вопросов, и еще одну для дипломатического процесса – которые на месте осуществляют логистическую подготовку к 12 июня,
– отметила советник Белого дома.
Келлиэнн Конуэй также добавила, что, если подготовка затянется, то саммит двух стран пройдет позже.
Напомним, 24 мая Дональд Трамп объявил об отмене саммита глав обеих стран, а уже 26 мая лидеры Северной и Южной Корей провели незапланированную встречу. Впоследствии Ким Чен ЫН заявил, что саммит между КНДР и США все же должен состояться.
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