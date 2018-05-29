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В Белом доме выразили надежду, что саммит между лидерами США и КНДР состоится: известные детали

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Советник Белого дома заявила, что США все еще надеются на то, что встреча двух лидеров состоится
Советник Белого дома заявила, что США все еще надеются на то, что встреча двух лидеров состоится

Старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.

Об этом она сообщила в комментарии для Fox News.

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Президент отправил две делегации – одну для обеспечения логистических вопросов, и еще одну для дипломатического процесса – которые на месте осуществляют логистическую подготовку к 12 июня,
– отметила советник Белого дома.

Келлиэнн Конуэй также добавила, что, если подготовка затянется, то саммит двух стран пройдет позже.

Напомним, 24 мая Дональд Трамп объявил об отмене саммита глав обеих стран, а уже 26 мая лидеры Северной и Южной Корей провели незапланированную встречу. Впоследствии Ким Чен ЫН заявил, что саммит между КНДР и США все же должен состояться.

Теги: Новости политики Ким Чен Ын КНДР Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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