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      В Белом доме заявили, что Иванка Трамп не является кандидатом на пост главы Всемирного банка

      1 Читати новину українською
      Иванка Трамп
      Иванка Трамп / Фото из открытых источников

      Дочь президента США Дональда Трампа Иванка не рассматривается на роль возможного претендента на пост президента Всемирного банка.

      Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на заместителя директора по коммуникациям Белого дома Джессику Дито.

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      Ранее 24 Канал сообщал о том, что американские СМИ назвали четырех главных кандидатов на пост президента Всемирного банка, среди которых ярко выделяется фамилия Трамп - дочь президента Дональда Трампа Иванка может возглавить финансовое учреждение мирового значения.

      Сообщение о том, что ее кандидатура рассматривается, не соответствуют действительности,
      – заявила Джессика Дито.

      Дито подчеркнула, что министр финансов США Стивен Мнучин и исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвени обратились к Иванки Трамп с просьбой "помочь с процессом выдвижения кандидата, поскольку она тесно работала с руководством Всемирного банка в последние два года".

      Возможным кандидатом является директор Агентства США по международному развитию Марк Грин. Ранее интернет-издание Daily caller сообщил также о том, что администрация Трампа может выдвинуть на эту должность заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мелпаса.

      У американцев могут быть конкуренты из развивающихся стран. Речь идет о представительнице Нигерии экономиста Нгози Окон-Ивевале, экономиста и экс-президенту Африканского банка развития Дональд Каберука из Руанды и индонезийском министра финансов Сри Мульяни Индравати.

      Всемирный банк в четверг сообщил, что кандидатуры на пост главы организации должны быть представлены в период с 7 февраля по 14 марта. После этого отберут максимум трех кандидатов, а новый президент, как ожидается, будет избран до заседания руководящих органов ВБ и МВФ 12-14 апреля в Вашингтоне.

      Теги: Иванка Трамп Всемирный банк Новости США
      Источник: 24 Канал
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