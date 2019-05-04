В белых халатах и с оригинальными плакатами: в Киеве прошел Марш за науку – яркие фото
Участники Марша за науку в шапках из фольги и белых халатах прошлись по центру Киева, чтобы напомнить стране о значении и достижениях науки и людей. Присоединилась к ним в Ульяна Супрун, которая отметила проблемы финансирования.
Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.
Читайте также: Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
Организаторы Марша за науку уверяют, что "будущее Украины – прекрасное и космическое". Символом события выбрали вареник с названием "Гордость Украины 2030 года".
Этот символ как вопрос к правительству и обществу: чем мы будем гордиться в будущем - крупнейшим вареником или станцией на Луне?
Мы хотим показать людям, что в Украине есть наука. Мы ее лепим из того, что имеем. Мы украсили этот вареник и пытаемся запустить в космос,
– отметила участница акции Татьяна.
Таким образом ученые пытаются привлечь внимание общества к проблемам науки, финансирования и обещаний чиновников. Также ученые хотят запустить Национальный фонд исследований, который предоставит дополнительные возможности для финансирования научных проектов.
Как проходит Марш за науку в Киеве: фото
На Марш за науку пришла и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Мы не будем финансировать сами научные институты, где есть штатные должности и финансирование идет им на зарплаты. А вместо того будут представления научных трудов", – сказала она.
Накануне украинские полярники записали свое приглашение на Марш за Науку прямо со станции Вернадского.
Почему украинцы выходят на Марш за науку?
Это уличная акция-перформанс в поддержку научной реформы. Сотни украинских ученых, популяризаторов и другие украинцы принимают участие в торжественном запуске в космос самого большого вареника в мире – символ и национальная гордость антиутопичной Украины будущего, которая слишком долго тянула с вопросом науки.
Уже несколько лет подряд украинские ученые ждут от правительства полноценного запуска Национального Фонда Исследований. НФД – учреждение нового типа, которое будет давать деньги настоящим ученым и лучшим лабораториям через прозрачный конкурс под контролем топовых украинских ученых.
Пять лет подряд после Майдана украинские ученые обращают внимание на размах псевдонауки в Украине, плагиат и псевдонауку в диссертациях людей, занимающих высокие должности в государственном аппарате.