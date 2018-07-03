Возле Бердянске утонули мужчина и его внук

Во вторник, 3 июля, в селе Азовское неподалеку Бердянска на берегу моря нашли тело семилетнего мальчика, пропавшего 1 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области.

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Спасатели сообщили, что море выбросило на побережье тело ребенка, которого разыскивали от 1 июля.

Отмечается, что во время купания 1 июля, его 79 летний дедушка утонул, а старший брат остался жив.

Тогда поиски спасателей не принесли никаких результатов.

Напомним, спасатели сообщили, что только в июне на водоемах Украины погибли 170 человек. Всего с начала года на воде умерло 500 человек.