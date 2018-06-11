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В Берлине началась встреча "нормандской четверки": обсудят тему миротворцев на Донбассе

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В Германии началась встреча в "нормандском формате"
В Германии началась встреча в "нормандском формате" / meest-online.com

В столице Германии началась встреча четырех глав МИД в "нормандском формате". Так, министры иностранных дел Украины, ФРГ, Франции и России впервые будут обсуждать размещение на Донбассе "голубых касок" ООН.

Такой анонс встречи сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 11 июня перед началом заседания, передает "Укринформ".

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Новой темой, о которой мы будем сегодня говорить, станет миссия ООН для восточной Украины. По нашему мнению, она могла бы способствовать мирному процессу и предложить новые рамки,
– подчеркнул глава немецкого МИД.

Кроме этого, он добавил, что Минский процесс надо оживить, поскольку то, что записано в соглашениях, не выполняется.

Также он вспомнил свой недавний визит на восток Украины, где люди его спрашивали, когда наконец наступит мир.

"И я не мог им дать удовлетворительного ответа", – признал дипломат.

Что такое Нормандский формат?
Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по разрешению вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.

Теги: Новости политики Война на Донбассе Миротворческий контингент Нормандский формат
Источник: 24 Канал
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