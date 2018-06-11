В Берлине началась встреча "нормандской четверки": обсудят тему миротворцев на Донбассе
В столице Германии началась встреча четырех глав МИД в "нормандском формате". Так, министры иностранных дел Украины, ФРГ, Франции и России впервые будут обсуждать размещение на Донбассе "голубых касок" ООН.
Такой анонс встречи сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 11 июня перед началом заседания, передает "Укринформ".
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Новой темой, о которой мы будем сегодня говорить, станет миссия ООН для восточной Украины. По нашему мнению, она могла бы способствовать мирному процессу и предложить новые рамки,
– подчеркнул глава немецкого МИД.
Кроме этого, он добавил, что Минский процесс надо оживить, поскольку то, что записано в соглашениях, не выполняется.
Также он вспомнил свой недавний визит на восток Украины, где люди его спрашивали, когда наконец наступит мир.
"И я не мог им дать удовлетворительного ответа", – признал дипломат.
Что такое Нормандский формат?
Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по разрешению вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.