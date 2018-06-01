В Берлине пройдет встреча нормандской четверки на уровне глав МИД: известна дата и темы

Глава МИД Германии Гайко Маас 1 июня анонсировал проведение в Берлине встречи нормандской четверки (Украина, Франция, Россия, Германия) на уровне глав МИД. Датой проведения встречи станет 11 июня.

Об этом Маас заявил в Мариуполе на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вчера и в течение последних недель у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине", – сказал немецкий министр.

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В свою очередь, Климкин рассказал, что на заседании будут подняты вопросы, в частности, об освобождении украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Это должна быть настоящая миссия, а не фейк, как это типично для России. То, что мы видим сейчас, – это стремление России легитимизировать свой протекторат на Донбассе, а также дестабилизировать нас – демократическую Украину,

– сказал глава МИД Украины.

Он также отметил, что реальная миротворческая миссия должна сделать свой вклад в установление безопасности на Донбассе, после чего перебрать на себя контроль над оккупированными территориями, а затем начать подготовку к демократическим выборам на этой территории.

Напомним, 1 июня Маас вместе с Климкинвм прибыли на Донбасс, где глава МИД Украины показал своему коллеге последствия российской военной агрессии и призвал мировое сообщество к продолжению давления на Россию, чтобы она прекратила войну на Донбассе.