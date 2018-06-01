14:55
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Берлине пройдет встреча нормандской четверки на уровне глав МИД: известна дата и темы

129 Читати новину українською
Встреча нормандской четверки на уровне глав МИД
Встреча нормандской четверки на уровне глав МИД / Фото из открытых источников

Глава МИД Германии Гайко Маас 1 июня анонсировал проведение в Берлине встречи нормандской четверки (Украина, Франция, Россия, Германия) на уровне глав МИД. Датой проведения встречи станет 11 июня.

Об этом Маас заявил в Мариуполе на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вчера и в течение последних недель у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине", – сказал немецкий министр.

Читайте также: Порошенко провел встречу с главой МИД Германии: детали переговоров

В свою очередь, Климкин рассказал, что на заседании будут подняты вопросы, в частности, об освобождении украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Это должна быть настоящая миссия, а не фейк, как это типично для России. То, что мы видим сейчас, – это стремление России легитимизировать свой протекторат на Донбассе, а также дестабилизировать нас – демократическую Украину,
– сказал глава МИД Украины.

Он также отметил, что реальная миротворческая миссия должна сделать свой вклад в установление безопасности на Донбассе, после чего перебрать на себя контроль над оккупированными территориями, а затем начать подготовку к демократическим выборам на этой территории.

Напомним, 1 июня Маас вместе с Климкинвм прибыли на Донбасс, где глава МИД Украины показал своему коллеге последствия российской военной агрессии и призвал мировое сообщество к продолжению давления на Россию, чтобы она прекратила войну на Донбассе.

Теги: Новости России Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Украинцы в плену РФ Миротворческий контингент Павел Климкин МИД Украины Новости Франции Нормандский формат
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
803
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук