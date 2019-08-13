19:26
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Берлине со старого аэропорта хотят сделать главный бордель города

      137 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / cnews.fr

      Со старого аэропорта "Берлин – Темпельхоф", который расположен на окраине немецкой столицы, хотят сделать центр городской проституции. С таким предложением выступил Штефан фон Дассель, мэр берлинского округа Митте.

      А все для того, чтобы перенести секс-услуги с Курфюрстенштрассе – центральной улицы города, сообщает CNN.

      К теме! Сделать Лас-Вегас: как Зеленский относится к легализации оружия, марихуаны и проституции

      Именно она считается основным центром проживания секс-работниц в Берлине, чем-то напоминая квартал "красных фонарей" в Амстердаме.

      Чиновник предлагает построить в старом аэропорту комплекс, который будет иметь небольшие крытые боксы, где клиенты смогут получать удовольствие просто в своих автомобилях.

      Штефан фон Дассель
      Штефан фон Дассель

      Отметим, что с 2015 года здание аэровокзала и ангары используются как временный центр приема и размещения беженцев, он – крупнейший в Германии.


      Аэророрт функционировал с 1920 по 2008 годы

      Впервые так называемые боксы для секса появились в голландском Утрехте в середине 1980 годов, после чего они начали открываться и в других европейских городах.

      Подобный комплекс открыли в немецком городе Кельне в 2001 году, а впоследствии в Эссене и Бонне. Они отличаются высокими мерами безопасности, в частности на территории размещены камеры наблюдения, а в каждом боксе – тревожные кнопки.

      blog_ava
      Трансферы команд УПЛ: онлайн
      сегодня
      4127
      Теги: Новости Украины Секс Эротика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий
      сегодня , 17:45 Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий
      Інна Жолобович 215
      Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      сегодня , 17:00 Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      Блог Медіа 264
      Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ
      сегодня , 16:32 Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ
      1029
      Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"
      сегодня , 16:04 Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"
      119
      Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      сегодня , 15:00 Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      Slava Rabinovich 2781
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук