В Берлине со старого аэропорта хотят сделать главный бордель города

Со старого аэропорта "Берлин – Темпельхоф", который расположен на окраине немецкой столицы, хотят сделать центр городской проституции. С таким предложением выступил Штефан фон Дассель, мэр берлинского округа Митте.

А все для того, чтобы перенести секс-услуги с Курфюрстенштрассе – центральной улицы города, сообщает CNN.

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Именно она считается основным центром проживания секс-работниц в Берлине, чем-то напоминая квартал "красных фонарей" в Амстердаме.

Чиновник предлагает построить в старом аэропорту комплекс, который будет иметь небольшие крытые боксы, где клиенты смогут получать удовольствие просто в своих автомобилях.



Штефан фон Дассель

Отметим, что с 2015 года здание аэровокзала и ангары используются как временный центр приема и размещения беженцев, он – крупнейший в Германии.



Аэророрт функционировал с 1920 по 2008 годы

Впервые так называемые боксы для секса появились в голландском Утрехте в середине 1980 годов, после чего они начали открываться и в других европейских городах.

Подобный комплекс открыли в немецком городе Кельне в 2001 году, а впоследствии в Эссене и Бонне. Они отличаются высокими мерами безопасности, в частности на территории размещены камеры наблюдения, а в каждом боксе – тревожные кнопки.