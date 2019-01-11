В биатлоне разгорелся скандал из-за победы россиянина, которого обвинили в употреблении допинга

Спринт на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе выиграл россиянин Александр Логинов. Из-за его победы разгорелся скандал между биатлонистами, ведь Логинова свое время дисквалифицировали на два года из-за обвинений в употреблении допинга.

Больше всего скандал вокруг Логинова развернулся на Чемпионате мира в 2017 году. Тогда многие биатлонисты критиковали Россию за использование допинга. А Логинов отказался пожать руку французу Мартену Фуркаду на церемонии награждения после смешанной эстафеты из-за критики со стороны француза. Фуркад же тогда покинул пьедестал ранее в знак протеста. После этого он неоднократно критиковал Логинова и Россию из-за допинга.

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Я уважаю то, что Логинову разрешено соревноваться, но не рад его победе и не уважаю его самого из-за допинга. Он так и не извинился и не говорил об этом. Мы были слишком добры к нему. Не только я, но и СМИ, болельщики и зрители вдоль трассы. Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит. Логинов должен извиниться и объяснить все нам, а он просто делает вид, что ничего не произошло,

– заявил Фуркад после гонки в Оберхофе, где победил россиянин.

Ответ от Логинова не заставил себя ждать.

"Я хочу поговорить с Мартеном лицом к лицу, тогда и разберемся", – заявил россиянин.

Но не только Фуркад в очередной раз раскритиковал Логинова. В стороне не остались и другие ведущие биатлонисты. Среди них и Йоханнес Бё, который финишировал вторым в спринте в Оберхофе.

"Я считаю, что очень сложно это комментировать, и я уже потратил много энергии на этого человека. Так что просто оставлю все как есть. Мы лучше попытаемся победить его", – рассказал Йоханнес Бё.

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Поддержал его и соотечественник Хенрик Л'Абе Лунн.

"Он отбыл свое наказание, но извенения не помешали бы. Мошенники нечисто играют, так что принести извинения было бы честным поступком с его стороны", – отметил Л'Абе Лунн.

Еще один критик Логинова и России из-за допинга швед Себастьян Самуэльссон тоже заявил, что россиянину стоило бы извиниться.

"Я не могу с уважением относиться к тому, что сделал Логинов в прошлом. Но я не знаю его как человека. Меньше, что он может сделать, это принести извинения всей биатлонной семье. Здесь нет места тем, кого ловят на ЭПО (эритропоэтин). Но если человек показывает, что сожалеет о том, что сделал, будет легче доверять ему в будущем", – сказал швед.

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