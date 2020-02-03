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      В бюджет поступили рекордные суммы акцизного налога: причины

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      Дубилет назвал причины резкого роста поступлений от акцизного налога / depo.ua

      В Украине продолжается борьба с теневым рынком алкоголя. О ее успешности свидетельствует резкое увеличение поступлений в бюджет от акцизного налога за ликероводочные изделия.

      О прогрессе в детенизации рынка алкоголя написал в телеграмме министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

      Обратите внимание: Налоговая служба запустила сервис проверки акцизных марок онлайн

      По его словам, одним из индикаторов успешности борьбы с теневым рынком алкоголя является резкий рост поступлений в бюджет от акцизного налога.

      В 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше, чем в 2018 году. Однако в течение двух последних месяцев заметен резкий скачок. Примерно 400 миллионов гривен дополнительно за ноябрь и декабрь 2019 года.

      акциз
      Какими были поступления от акцизного налога в бюджет / Телеграмм Дмитрия Дубилет

      Каковы причины такого скачка

      • В Укрспирте, который сейчас готовится к демонополизации, появилось новое руководство (Сергей Блескун).
      • Происходит кадровое обновление в налоговой милиции и других силовых органах.
      • Правительство начало сотрудничать с бизнесом в отношении нелегальных производителей алкоголя.

      В планах на 2020 год, по словам Дубилета, закончить перезагрузки ключевых органов. Бороться с теневым рынком будут помогать технологии – от счетчиков на производителях спирта до электронной акцизной марки.

      Важно! В правительстве работают над проектом внедрения электронных акцизных марок. Их будут проверять автоматически на кассах супермаркетов, пробивая размещенный на марке штрих-код.

      Что такое обычная акцизная и электронная акцизная марка?Обычная акцизная марка – это бумажка, которую клеят на алкоголь и другую продукцию. Свидетельствует об уплаченном налоге. В случае электронной акцизной марки система позволяет отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Бюджет 2020 Укрспирт Налоги Алкогольный рынок Алкоголь Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
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