В бюджет поступили рекордные суммы акцизного налога: причины

В Украине продолжается борьба с теневым рынком алкоголя. О ее успешности свидетельствует резкое увеличение поступлений в бюджет от акцизного налога за ликероводочные изделия.

О прогрессе в детенизации рынка алкоголя написал в телеграмме министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Обратите внимание: Налоговая служба запустила сервис проверки акцизных марок онлайн

По его словам, одним из индикаторов успешности борьбы с теневым рынком алкоголя является резкий рост поступлений в бюджет от акцизного налога.

В 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше, чем в 2018 году. Однако в течение двух последних месяцев заметен резкий скачок. Примерно 400 миллионов гривен дополнительно за ноябрь и декабрь 2019 года.



Какими были поступления от акцизного налога в бюджет / Телеграмм Дмитрия Дубилет

Каковы причины такого скачка

В Укрспирте, который сейчас готовится к демонополизации, появилось новое руководство (Сергей Блескун).

Происходит кадровое обновление в налоговой милиции и других силовых органах.

Правительство начало сотрудничать с бизнесом в отношении нелегальных производителей алкоголя.

В планах на 2020 год, по словам Дубилета, закончить перезагрузки ключевых органов. Бороться с теневым рынком будут помогать технологии – от счетчиков на производителях спирта до электронной акцизной марки.

Важно! В правительстве работают над проектом внедрения электронных акцизных марок. Их будут проверять автоматически на кассах супермаркетов, пробивая размещенный на марке штрих-код.

Что такое обычная акцизная и электронная акцизная марка?Обычная акцизная марка – это бумажка, которую клеят на алкоголь и другую продукцию. Свидетельствует об уплаченном налоге. В случае электронной акцизной марки система позволяет отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи.