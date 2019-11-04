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      В бюджете 2020 года не будет закладывать налогов, – Гончарук

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      Алексей Гончарук – председатель Кабинета Министров Украины
      Алексей Гончарук – председатель Кабинета Министров Украины / thepage.com.ua

      Украинское правительство приняло 3 ноября проект бюджета на 2020 год ко второму чтению в Раде. В документе говорится о том, что налоги повышать не будут, а вместо этого планируют зарабатывать деньги в бюджет внутри страны.

      "Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей. Государство должно не мешать, а, наоборот, создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто этого хочет и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается", – написал Алексей Гончарук в фейсбуке в понедельник 4 ноября.

      К теме: Госбюджет – 2020: Кабмин принял документ с доработками ко второму чтению

      Премьер подчеркнул, что в бюджет заложили развитие важных для людей социальных сфер. А особый акцент сделали на финансирование медицины и экстренной медицинской помощи.

      Правительство отходит от общих тезисов о заботе к конкретным требованиям и социальным стандартам, которые должно гарантировать государство своим гражданам,
      – заявил Гончарук.

      И добавил, что бюджет на 2020 год – "впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать".

      Кабмин планирует зарабатывать деньги в госбюджет внутри Украины. А помочь в этом должны:

      ► Приватизация.
      ► Внутренние и внешние инвестиции.
      ► Либерализация рынков.

      "У нас будут средства, чтобы повышать социальные стандарты", – уверен глава правительства, хотя "настоящие изменения никогда не даются легко".

      Основные цифры и другие важные нюансы бюджета Украины на 2020 год – читайте в материале 24 канала.

      Гончарук пообещал презентовать главный финансовый документ Украины уже во вторник, 5 ноября, в режиме онлайн.

      Напомним: Разумков рассказал, когда нардепы примут госбюджет

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Налоги Кабинет Министров Украины Бюджет 2020 Алексей Гончарук
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