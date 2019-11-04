В бюджете 2020 года не будет закладывать налогов, – Гончарук

Украинское правительство приняло 3 ноября проект бюджета на 2020 год ко второму чтению в Раде. В документе говорится о том, что налоги повышать не будут, а вместо этого планируют зарабатывать деньги в бюджет внутри страны.

"Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей. Государство должно не мешать, а, наоборот, создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто этого хочет и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается", – написал Алексей Гончарук в фейсбуке в понедельник 4 ноября.

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Премьер подчеркнул, что в бюджет заложили развитие важных для людей социальных сфер. А особый акцент сделали на финансирование медицины и экстренной медицинской помощи.

Правительство отходит от общих тезисов о заботе к конкретным требованиям и социальным стандартам, которые должно гарантировать государство своим гражданам,

– заявил Гончарук.

И добавил, что бюджет на 2020 год – "впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать".

Кабмин планирует зарабатывать деньги в госбюджет внутри Украины. А помочь в этом должны:

► Приватизация.

► Внутренние и внешние инвестиции.

► Либерализация рынков.

"У нас будут средства, чтобы повышать социальные стандарты", – уверен глава правительства, хотя "настоящие изменения никогда не даются легко".

Основные цифры и другие важные нюансы бюджета Украины на 2020 год – читайте в материале 24 канала.

Гончарук пообещал презентовать главный финансовый документ Украины уже во вторник, 5 ноября, в режиме онлайн.

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