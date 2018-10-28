В бюджетном мини-платье: Меган Маркл в Новой Зеландии поучаствовала в традиционных обрядах

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают путешествовать по странам Содружества наций. Королевская чета, покинув Австралию, уже прилетела в Новую Зеландию.

Прилетев в Веллингтон, Меган Маркл появилась в коротком черном платье от Asos, тренче в клетку от Karen Wakler и черных туфлях на каблуках от Sarah Flint.

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К слову, поклонники королевской четы встречали их с радостными плакаты, приветствуя герцогиню с будущим пополнением.

"Беременность тебе идет", – говорится на одном из плакатов.

Местные жители встречали Меган Макл в Новой Зеландии

Смотрите видео выхода Меган Маркл:

После аэропорта принц Гарри и Меган Маркл отправились к Дому правительства, где приняли участие в традиционном поздравлении народа маори, которое называется хонги – одновременно двое людей должны прикоснуться носами и лбами и заглянуть на мгновение друг другу в глаза.



Меган Маркл

После чего для королевской четы станцевали хаку – древний танец, который раньше использовали с целью запугать врага, а сейчас – обязательное официальное приветствие.



Меган Маркл и принц Гарри в Новой Зеландии



Меган Маркл и принц Гарри в Новой Зеландии



Меган Маркл и принц Гарри в Новой Зеландии



Меган Маркл и принц Гарри в Новой Зеландии

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл отправились в 16-дневную международную поездку в страны Содружества наций. Герцоги Сассекские примут участие в более чем 70 мероприятиях. Накануне поездки Букингемский дворец подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года.