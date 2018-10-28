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      В бюджетном мини-платье: Меган Маркл в Новой Зеландии поучаствовала в традиционных обрядах

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      Меган Маркл и принц Гарри
      Меган Маркл и принц Гарри / GettyImages

      Принц Гарри и Меган Маркл продолжают путешествовать по странам Содружества наций. Королевская чета, покинув Австралию, уже прилетела в Новую Зеландию.

      Прилетев в Веллингтон, Меган Маркл появилась в коротком черном платье от Asos, тренче в клетку от Karen Wakler и черных туфлях на каблуках от Sarah Flint.

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      К слову, поклонники королевской четы встречали их с радостными плакаты, приветствуя герцогиню с будущим пополнением.

      "Беременность тебе идет", – говорится на одном из плакатов.

       

      Местные жители встречали Меган Макл в Новой Зеландии

      Смотрите видео выхода Меган Маркл:

       

      После аэропорта принц Гарри и Меган Маркл отправились к Дому правительства, где приняли участие в традиционном поздравлении народа маори, которое называется хонги – одновременно двое людей должны прикоснуться носами и лбами и заглянуть на мгновение друг другу в глаза.


      Меган Маркл

      После чего для королевской четы станцевали хаку – древний танец, который раньше использовали с целью запугать врага, а сейчас – обязательное официальное приветствие.


      Меган Маркл и принц Гарри в Новой Зеландии


      Меган Маркл и принц Гарри в Новой Зеландии


      Меган Маркл и принц Гарри в Новой Зеландии


      Меган Маркл и принц Гарри в Новой Зеландии

      Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл отправились в 16-дневную международную поездку в страны Содружества наций. Герцоги Сассекские примут участие в более чем 70 мероприятиях. Накануне поездки Букингемский дворец подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года.

      Теги: LifeStyle Новая Зеландия Королівська сім'я Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
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