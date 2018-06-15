В блестящем платье с открытым декольте: Кайли Миноуг встретилась с принцем Уильмом
Австралийская певица Кайли Миноуг встретилась с принцем Уильямом на благотворительном вечере онкологического фонда Royal Marsden NHS Foundation Trust в Букингемском дворце.
Об этом сообщает Harper's Bazaar.
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Кайли Миноуг непринужденно общалась с принцем и обсудила насущные проблемы онкобольных.
Отметим, что в 2005 году она успешно поборола рак груди.
50-летняя певица появилась на мероприятии в роскошном серебристом платье в пол, якобы демонстрируя своим блестящим видом, что любое испытание можно преодолеть.
Все фото – Getty Images
Источник: 24 Канал
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