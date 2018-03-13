В ближайшее время ситуация с Крымом не изменится, но он уже не наш, – Ахеджакова

Популярная российская и советская актриса Лия Ахеджакова считает, что с захватом Крыма Россия принесла себе огромные проблемы, поэтому "Крым уже не наш". Однако, по ее мнению, в ближайшее время ситуация с полуостровом не изменится, поскольку нужно полностью менять кремлевскую систему.

Об этом актриса заявила в комментарии изданию "Крым. Реалии".

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"Когда люди занимаются пропагандой, они находятся в очень невыгодном положении, в ужасно невыгодном. Они теряют всякую прелесть, они, во-первых, себе врут. Им хочется говорить, что, мол, да, я так думаю. Но когда придет другая власть и Крым уже не наш, он будет так думать, как выгодно. Поэтому человек-пропагандист всегда имеет отвратительный вид", — отметила артистка.

По ее словам, высказывания о "Кримнаш" ее ранят очень, особенно, когда такие слова звучат из уст некогда близких и уважаемых им людей. В то же время она подчеркивает, что ждать время, когда придет осознание ошибки захвата Крыма, сейчас не приходится, поскольку "то, что мы имеем, мы имеем надолго".

"Меня это так ранит, когда люди, мною безумно любимые, и я всегда находила с ними некоторое согласие, и с которыми я выхожу на сцену, вдруг озверело кричат: "Крым — наш! Наш российский Крым!". Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике огромные убытки, и мы вообще наделали таких дел..." — говорит Ахеджакова.

Правда, оценивать нынешнюю ситуацию в Крыму артистка не берется и давать советы крымчанам, которые остаются верными Украине на полуострове, не намерена, а лишь подчеркивает: "Они влипли". По ее убеждению, чтобы изменить ситуацию, чтобы Россия остановила свою политику в отношении Украины, чтобы вернула Крым, нужно менять всю российскую систему.

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"Я думаю, что у нас вся проблема заключается в системе. И гвоздь программы — наши правоохранители, наши суды, прокуроры, наши следователи", — констатирует символ российского кино.