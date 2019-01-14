"В ближайшие часы решат": врачи рассказали о состоянии мэра Гданьска, на которого напали с ножом

Польские медики прооперировали мэра Гданьска Павла Адамовича, на которого напали с ножом во время благотворительного концерта. Мэр получил многочисленные травмы внутренних органов, его состояние до сих пор крайне тяжелое.

Об этом сообщил врач Томаш Стефаняк, пишет Gazeta Wyborcza.

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Так, состояние городского головы Гданьска остается критическим.

"Мэр жив, хотя его состояние очень тяжелое", – сказал он.

Врач отметил, что операция длилась пять часов. По его словам, пришлось переливать много крови.

Повреждения были очень тяжелые: серьезная травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов внутри брюшной полости. Ближайшие часы все решат,

– указал Стефаняк.

Издание также опубликовало сообщение о том, что местные жители собираются у здания больницы, также в медицинское учреждение прибыл местный архиепископ.

Напомним, во время концерта на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Городского голову госпитализировали, его состояние – крайне тяжелое. Нападавшим оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он кричал со сцены, что был якобы незаконно заключен во времена предыдущего правительства Польши.