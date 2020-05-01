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      В Боярке женщина с ребенком проверяли на прочность фонтан: видео головокружительного падения

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      Такий вигляд тепер має фонтан у Боярці
      Такий вигляд тепер має фонтан у Боярці / Пресслужба Нацполіції

      В Боярке Киевской области, женщина с ребенком вылезли на уличный фонтан. Тот не выдержал их веса и обрушился. Предварительно известно, что никто не пострадал, а вот фонтан – сломан.

      На відео, яке поширили у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний" видно, що під час падіння фонтану на асфальт падають і жінка з дитиною. Дитина при цьому "приземляється" спиною, втім, швидко підводиться.

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      Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. З ролика видно, що жінка постійно ходила з дитиною на плечах. Спершу вона залізла всередину фонтану і ходила по колу. Однак через деякий час вона вилізла на верхівку, не знімаючи дитини з плечей.

      Коли ж почала спускатися, конструкція не витримала і зламалася.

      У Боярці жінка зруйнувала фонтан: відео

      У поліції кажуть: фонтан не підлягає реконструкції. Особу правопорушниці, що його поламала вже встановили. Це – 20-річна жителька Боярки.

      Поліцейським дівчина пояснила, що з рідною сестрою на плечах хотіла сфотографуватись на верхівці фонтану.

      Пошкоджене майно належить місцевому комунальному підприємству, якому завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 37 тисяч гривень,
      – додають правоохоронці.

      фонтан
      Басейн фонтану ремонту не підлягає

      За фактом хуліганських дій слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Порушниці загрожує штраф від 8 500 до 17 тисяч гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. Триває слідство.

      Боярка на карті: 

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Киева
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