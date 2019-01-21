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      В Боливии автобус с футбольной командой упал в 130-метровую пропасть: есть погибшие

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      Футболисты "Сиклес Клуб Лавалье" попали в ДТП
      Футболисты "Сиклес Клуб Лавалье" попали в ДТП / Prensa Cicles Club Lavalle

      20 января в Боливии произошло смертельное ДТП с автобусом, в котором находились футболисты местного клуба "Сиклес Клуб Лавалье". Погибли по меньшей мере 13 человек.

      Команда из Аргентины, прибывшая в Боливию на футбольный турнир, ехала на автобусе в столицу страны, Сукре. Во время движения автобус съехал в трассы и упал в пропасть глубиной около 130 метров.

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      В результате происшествия погибли 13 человек, еще более 20 получили травмы и были госпитализированы. Среди жертв трагедии оказались четверо игроков в возрасте от 19-ти до 24 лет. Шесть футболистов получили незначительные повреждения.

      По предварительным данным, причиной происшествия стали неполадки в тормозной системе.

      Ранее 24 канал писал, что 20 января в боливийском муниципалитете Чальяпата столкнулись два автобуса, в результате чего погибли 22 человека, еще 37 пострадали.

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      Теги: Спорт Футбол Боливия Аварии и ДТП Жертвы
      Источник: 24 Канал
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