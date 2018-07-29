В больнице на Львовщине загадочно умерла несовершеннолетняя

В больнице на Львовщине при загадочных обстоятельствах умерла 17-летняя девушка. Ее госпитализировали в инфекционное отделение с острой респираторной вирусной инфекцией, через 5 часов, проведенных в больнице, ее не стало.

Об этом информирует ТСН.

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Как рассказала СМИ тетя несовершеннолетней, девушка только что вернулась из Запорожской области. Там вместе со своим парнем отдыхала у родственников. После моря поднялась высокая температура и парень повел девушку к врачу.

Первоначально она обратилась к семейному врачу по поводу жалоб повышения температуры, насморка, кашля. Была осмотрена. Направлена в инфекционное отделение,

– отметил ординатор реанимационного отделения Новороздольской городской больницы Олег Стець.

Через несколько часов в больнице состояние Дианы (имя девушки – 24 канал) резко ухудшилось. Ее пришлось перевести в реанимацию.

"Давление не определялось, дыхание не было самостоятельным. Сердечная деятельность остановилась, были начаты немедленные реанимационные мероприятия. К сожалению, они были безрезультатными", – пояснил Стець.

Зато семья 17-летней Дианы уверена, что девушка умерла от врачебной недосмотра. Семья считает, что у нее возникла аллергия на антибиотики, что и повлекло смерть.

Медики отрицают то, что давали Диане антибиотики и отмечают, что в том состоянии, в котором была девушка такие препараты противопоказаны.

"Антибиотики мы не могли давать в том состоянии, в котором она к нам поступила. На те препараты, которые ей вводили, аллергической реакции не было, что было подтверждено на паталагоанатомичном вскрытии", – сообщила главный врач Новороздольской городской больницы Ольга Шелудько.

Официальной причиной смерти Дианы медики указали сердечную недостаточность и острую респираторную вирусную инфекцию.

Родственники же пока написали заявление в полицию. Там по факту врачебной халатности открыли уголовное производство.