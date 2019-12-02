В больнице Одесской области пьяная мать пыталась убить своего пятимесячного сына

В детской больнице мать пыталась задушить подушкой своего пятимесячного сына, так как он своим плачем мешал ей распивать алкоголь. Женщине уже объявили о подозрении.

Инцидент произошел в Одесской областной детской клинической больницы, где 33-летняя женщина находилась со своим ребенком, сообщает полиция Одесской области.

Ночью, когда сын спал, мать пошла в ближайший магазин и купила водку, которую распивала в палате. В это время ребенок проснулся и начал плакать. "Чтобы ребенок не мешал, мать решила его "успокоить"– взяла подушку и положила на лицо сына, пытаясь задушить", – отмечают в полиции. Соседка по палате спасла ребенка. Она вмешалась в ситуацию – оттолкнула злоумышленницу от детской кроватки и позвала сотрудников больницы.

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Правоохранители, прибывшие на место, забрали мать и доставили ее в участок полиции. На данный момент дело квалифицировано, как покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Женщине грозит пожизненное лишение свободы.

Подробная информация об инциденте в видео: