В большинстве городов власть у криминалитета, – Садовый о необходимости местных выборов

В прошлом году в партии "Слуга народа" заявили, что местные выборы могут быть досрочными, но от этой идеи отказались. Мэр Львова Андрей Садовый считает, что плановые выборы должны состояться осенью и Львов полностью к ним готов, а партия "Самопомощь" будет принимать в них участие.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 канала.

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Очередные местные выборы должны состояться в конце октября. Садовый убежден: если провести досрочные выборы весной, то осенью нужно проводить выборы регулярные, как это записано в законодательстве. А это – дополнительные расходы бюджетных денег, поэтому хорошо, что во власти отказались от идеи досрочных местных выборов.

Однако, по его словам, сейчас во многих городах Украины фактической "властью" являются представители криминалитета.

Сегодня очень сложная ситуация, по моим подсчетам, в большинстве городов нашей страны власть принадлежит криминалитету. И я бы хотел, чтобы появились качественные новые люди в органах местного самоуправления. Поэтому выборы должны быть и они обязательно состоятся,

– рассказал Садовый.

Также он сообщил, что Львов всегда готов к плановым выборам, это является обязательным для общины, потому что власть должна меняться. Садовый заявил, что партия "Самопомощь" однозначно будет участвовать в местных выборах. Собственное решение озвучит тогда, когда этого потребует закон.



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