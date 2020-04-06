В борьбе с коронавирусом, главное – не довести ее до абсурда, – мэр Монастыриска Старух

Об усилении режима карантина, ситуации в Италии, киевских больницах и городе Монастыриске Тернопольской области, где заболело много медиков – в программе "После всего" рассказали старший научный сотрудник института государства и права Николай Сирый, советник мэра Киева Максим Бахматов, украинец, который сейчас проживает в Милане, Владислав Ковальчук и мэр Монастыриска Андрей Старух.

О ситуации в Монастыриске и состоянии мэра

По словам мэра Монастыриска Андрея Старуха усиление карантинных мер – это не плохо. Однако важно, каким образом это делают власти.

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"Здесь идет конкуренция формы и содержания. Когда человек не несет угрозы и к нему применяются меры, потому что он формальн что-то нарушил – это одно. Есть вещи, когда человек фактически несет угрозу окружающему – это другое", – объяснил Старух.

Помните на Майдане было когда-то: нельзя собираться, потому что это нарушает общественный порядок. Но тогда общественный порядок как ценность противопоставляли гражданскому обществу. Очень хорошо было бы, если бы в нашем случае сейчас, уделив должное внимание борьбе с коронавирусом, не довести эту борьбу до абсурда,

– отметил мэр Монастыриска.



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► О состоянии здоровья

Мэр Монастыриска также подхватил коронавирус, об этом стало известно 31 марта. Через неделю Андрей Старух пойдет на повторное тестирование. Сейчас его состояние – стабильное, однако появился новый симптом – пониженная температура (преимущественно 35 – 35,2 градуса). Мэр продолжает находиться на самоизоляции.

Что касается моего заражения, то правильным является утверждение медиков – у кого нет необходимости, оставайтесь дома. Это как на войне: единственный способ не попасть под пулю снайпера – не быть там, где он стреляет,

– подчеркнул Старух.

Стоит напомнить, что мэр Монастыриска контактировал со многими людьми из-за работы, а также помогал опускать и закапывать гроб с умершим местным от коронавируса, ведь ритуальные службы отказались это делать. У Андрея Старуха не было симптомов, однако пройти тест ему посоветовал врач.

"Чем больше контактов с людьми и поверхностями – тем больше шанс заразиться", – напомнил мэр.

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► О ситуации в Монастыриске

Власть района и мэра персонально критиковали за плохое обеспечение районной Монастыриской больницы средствами защиты, аппаратами искусственной вентиляции. По словам Старуха, это было не в его полномочиях.

"Начать стоит с распределения полномочий. Если, например коммунальные предприятия, которые обеспечивают водой или вывозом мусора, находятся на городском содержании, то больница находилась всегда на районном содержании, и именно район ней занимался. Даже когда пошла речь о закупке аппарата искусственной вентиляции – это было невозможно бюджетно. Потому что бюджетная функция "медицина" у нас отсутствует. Мы деньги передали в районный бюджет", – объяснил мэр.

Но вопрос не в том, что район – плохой, или община – хорошая. В условиях тотального безденежья, когда на местные бюджеты сброшено все, но не предоставлена ​​возможность их выполнять – возникают проблемы. Наша община существует в одном из самых бедных районов, и это тоже надо учитывать,

– подчеркнул Старух.

Сейчас в районе 113 больных коронавирусом, а в городе 64. Один человек умер.

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► Состояние киевских больниц

Советник мэра Киева Максим Бахматов рассказал, как Киевский волонтерский штаб провел экспертный независимый аудит Киевской клинической городской больницы №17 на состояние готовности приема пациентов с коронавирусом. Какова ситуация в больницах и готовы ли они к коронавирусу – читайте здесь.

► Усиление карантина

Николай Сирый, старший научный сотрудник института государства и права, объяснил, что следует вводить только тот объем ограничительных мер, необходимый состоянию на сейчас или ближайшие дни. Эксперт подчеркнул: чтобы преодолеть этот вызов, все мы должны проявить солидарность, социальное сотрудничество, понимание и осторожность. Но вместе с тем власти должны действовать разумно, быть понятными обществу и действовать пошагово. Почему учитывая то, что предусмотрено Конституцией, власти реагируют не совсем надлежащим способом – читайте здесь.

► Ситуация в Италии

Украинец, который сейчас проживает в Милане, Владислав Ковальчук отметил, что ситуация в Италии улучшается – все потому, что люди начали строго придерживаться карантина. Сейчас в стране фиксируют до 2 тысяч больных в сутки. Тех, кто выздоровел – значительно меньше, чем новых зараженных. Подробнее о ситуации в Италии – читайте здесь.