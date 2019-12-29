В "Борисполь" прибыли родственники освобожденных из плена украинцев
Родственники освобожденных пленных уже ждут их в международном аэропорту "Борисполь". Самолет с украинцами направляется в столицу из Донецкой области, где утром произошел обмен между Киевом и подконтрольными России боевиками.
Родных освобожденных пленников привезли в "Борисполь" 4 автобуса. Их сопровождали правоохранители и машина скорой помощи.
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Родных собрали возле Арсенала в Киеве, а потом всех вместе привезли на аэродром.
Родственники освобожденных пленных в "Борисполе" / фото ОПУ
Кроме родных, в "Борисполе" на освобожденных украинцев ждут журналисты, и чиновники Офиса Президента. Встречать пленников прибудет и сам глава государства Владимир Зеленский.
Зеленский с родными освобожденных пленников в "Борисполе"
Заметим, борт с бывшими пленными должен был прибыть в аэропорт в 20 часов. Однако, рейс задерживается. Около 20:25 самолет с украинцами вылетел с военного аэродрома Чугуев, что в Харьковской области.
Освобожденные из плена украинцы летят в Киев / фото ОПУ
Обмен пленными: главное
- Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встречи в Париже 9 декабря.
- Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в Донецкой области.
- На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
- Украина передала российской стороне 127 удерживаемых. Среди них скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
- Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет работать над новым обменом пленными, чтобы на Родину уже вернулись все пленники из России, аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.