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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      В "Борисполь" прибыли родственники освобожденных из плена украинцев

      74 Читати новину українською
      Родные освобожденных пленных ждут их в "Борисполе" / Офис Президента

      Родственники освобожденных пленных уже ждут их в международном аэропорту "Борисполь". Самолет с украинцами направляется в столицу из Донецкой области, где утром произошел обмен между Киевом и подконтрольными России боевиками.

      Родных освобожденных пленников привезли в "Борисполь" 4 автобуса. Их сопровождали правоохранители и машина скорой помощи.

      Важно: Украина освободила 76 своих граждан: кто они

      Родных собрали возле Арсенала в Киеве, а потом всех вместе привезли на аэродром.


      Родственники освобожденных пленных в "Борисполе" / фото ОПУ

      Кроме родных, в "Борисполе" на освобожденных украинцев ждут журналисты, и чиновники Офиса Президента. Встречать пленников прибудет и сам глава государства Владимир Зеленский.


      Зеленский с родными освобожденных пленников в "Борисполе"

      Заметим, борт с бывшими пленными должен был прибыть в аэропорт в 20 часов. Однако, рейс задерживается. Около 20:25 самолет с украинцами вылетел с военного аэродрома Чугуев, что в Харьковской области.


      Освобожденные из плена украинцы летят в Киев / фото ОПУ

      Обмен пленными: главное

      • Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встречи в Париже 9 декабря.
      • Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в ​​Донецкой области.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 127 удерживаемых. Среди них скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
      • Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет работать над новым обменом пленными, чтобы на Родину уже вернулись все пленники из России, аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
      Обмен пленными между Украиной и Россией завершился: фото и видео
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украинцы в плену РФ Новости политики Новости Киева авиация Новости Борисполя
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