В "Борисполь" прибыли родственники освобожденных из плена украинцев

Родственники освобожденных пленных уже ждут их в международном аэропорту "Борисполь". Самолет с украинцами направляется в столицу из Донецкой области, где утром произошел обмен между Киевом и подконтрольными России боевиками.

Родных освобожденных пленников привезли в "Борисполь" 4 автобуса. Их сопровождали правоохранители и машина скорой помощи.

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Родных собрали возле Арсенала в Киеве, а потом всех вместе привезли на аэродром.



Родственники освобожденных пленных в "Борисполе" / фото ОПУ

Кроме родных, в "Борисполе" на освобожденных украинцев ждут журналисты, и чиновники Офиса Президента. Встречать пленников прибудет и сам глава государства Владимир Зеленский.



Зеленский с родными освобожденных пленников в "Борисполе"

Заметим, борт с бывшими пленными должен был прибыть в аэропорт в 20 часов. Однако, рейс задерживается. Около 20:25 самолет с украинцами вылетел с военного аэродрома Чугуев, что в Харьковской области.



Освобожденные из плена украинцы летят в Киев / фото ОПУ

Обмен пленными: главное