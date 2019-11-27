В" Борисполе " пассажиров удивил чемодан, из которого торчали женские ноги: курьезное видео

По багажной ленте столичного аэропорта "Борисполь" разъезжал странный чемодан. Дело в том, что прямо из него торчали женские ноги в черных туфельках. Вид этого багажа изрядно удивил пассажиров.

Странный чемодан оказалась реквизитом иллюзиониста Романа Бондарчука, а курьезное видео с ним и реакцией пассажиров разместили на фейсбук-странице Международного аэропорта "Борисполь".

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Женские ноги на багажной ленте аэропорта "Борисполь". Нет, вам не показалось. Багаж наших пассажиров порой поражает. Сегодня с 8 утра мы получаем видео женских ног на багажной ленте, от пассажиров утреннего рейса из Дубай,

– говорится в заметке к видео.

В "Борисполе" шутят: ноги, после проверки, оказались не настоящими, а вот эмоции работников и пассажиров – более чем.

Чемодан с женскими ногами в "Борисполе": смотрите курьезное видео