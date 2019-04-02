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      В "Борисполе" обнаружили опасные часы: их радиационный фон превышал норму в 10 раз

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      В "Борисполе" обнаружили радиоактивные часы
      В "Борисполе" обнаружили радиоактивные часы / Фото из открытых источников

      В аэропорту "Борисполь" в багаже австрийца обнаружили корабельные часы, радиационный фон которых в 10 раз превышал норму. Мужчина приобрел их на одном из столичных рынков.

      Опасный предмет пограничники обнаружили во время оформления пассажиров авиарейса "Киев – Вена". Так, на одного из иностранцев сработала система радиационного контроля "Янтарь". Во время проверки этого мужчины пограничники обнаружили у него корабельные часы. Уровень гамма-излучения превышал норму в 10 раз, рассказывают в Госпогранслужбе.

      Читайте также: Тернопольчан напугали радиационной опасностью: почему местные СМИ распространили фейк

      Как рассказал сам иностранец, часы он приобрел на рынке в Киеве. Вещь собирался привезти домой и использовать в бытовых целях. Также австриец уверял пограничников, что якобы не знал о том, что часы – радиоактивны и могут представлять угрозу для здоровья.


      Пограничники изъяли у иностранца радиоактивные часы

      Опасный предмет у австрийца изъяли и передали компетентным органам.

      Отметим, что это далеко не первый такой случай. Иностранцам в столице часто продают радиоактивные вещи, которые до этого, вероятно, были привезены из Припяти. Так, к примеру, в декабре 2018 года в том же "Борисполе" с радиоактивными авиационными часами для вертолета задержали узбека, в ноябре со старинными часами, зараженными радиацией, – вьетнамца, а в 2016 году – британца. Последний даже подтвердил то, что посещал в туристических целях загрязненную Чернобыльскую зону.

      Чем опасны радиоактивные предметы? Своим влиянием на живые организмы. Радиация вызывает в них разные обратимые и необратимые биологические изменения. Реакция разных органов на радиацию не одинакова – красный костный мозг и органы кроветворной системы, репродуктивные органы и органы зрения наиболее уязвимы. Степень повреждений организма зависит от интенсивности и длительности воздействия радиации на него.

      Самое страшное, что долгосрочное облучения при минимальном уровне радиации (это возможно при наличии дома радиоактивных вещей) несет большой риск возникновения раковых заболеваний у людей.

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      Теги: Новости Украины Экология Госпогранслужба Австрия авиация
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