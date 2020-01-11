В Борисполе полицейский на служебном авто насмерть сбил человека

В городе Борисполь Киевской области полицейский насмерть сбил человека. Он ехал с коллегой на служебном авто на задание, а мужчина как раз переходил дорогу.

ДТП произошло на неосвещенном участке дороги, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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После аварии правоохранители вызвали скорую и сообщили о трагедии работникам ГБР.



Фото с места трагедии

Водителя-полицейского на месте проверили на содержание алкоголя в крови. Но о результатах проверки пока не сообщается. По данному факту начато служебное расследование.

Отметим, что накануне ГБР открыло дело против работника районного управления полиции в Херсонской области. Его подозревают в причастности к резонансному убийству Владимира Чебукина, из-за которого в Каховке поднялись массовые протесты.