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      В Борисполе полицейский на служебном авто насмерть сбил человека

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      Фото с места ДТП / kv.npu.gov.ua

      В городе Борисполь Киевской области полицейский насмерть сбил человека. Он ехал с коллегой на служебном авто на задание, а мужчина как раз переходил дорогу.

      ДТП произошло на неосвещенном участке дороги, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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      После аварии правоохранители вызвали скорую и сообщили о трагедии работникам ГБР.


      Фото с места трагедии

      Водителя-полицейского на месте проверили на содержание алкоголя в крови. Но о результатах проверки пока не сообщается. По данному факту начато служебное расследование.

      Отметим, что накануне ГБР открыло дело против работника районного управления полиции в Херсонской области. Его подозревают в причастности к резонансному убийству Владимира Чебукина, из-за которого в Каховке поднялись массовые протесты.

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      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Полиция Новости Киева
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