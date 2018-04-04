В "Борисполе" указали на проблемы, которые появятся с приходом Ryanair в Украину

Один из крупнейших лоукост-перевозчиков в мире Ryanair начал продажу билетов, не получив согласования слотов с "Борисполем". Кроме того, из-за его прихода на украинский рынок аэропорт потеряет значительные деньги.

Об этом заявил гендиректор аэропорта Павел Рябыкин в комментарии ресурса Liga.net.

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"Авиакомпания Ryanair сейчас вынужденна соглашаться на время, когда "Борисполь" их может обслужить, но которое одновременно может быть неудобно для них, поскольку прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать 2 часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.п.", – отметил он.

Как подчеркивает Рябыкин, Ryanair начал продажу билетов, не получив согласования слотов (временных промежутков в аэропорту, когда возможно обслуживание – "24") в "Борисполе".

Могу спрогнозировать, что временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как время вылета из Борисполя, нами предоставлено быть не может, потому что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетова. В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Однако компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали. Завтра они продадут билеты и скажут: "Мы прилетаем в 10:00 утра". А потом начнутся громкие заявления в СМИ, что, вот, нас Борисполь не пускает, снова защищает МАУ. Более того, они даже еще не запросили у нас слоты, – подчеркивает руководитель "Борисполя".

В то же время он добавляет, что аэропорт направил лоукостеру два письма, где указал блокированные временные отрезки – когда предприятие не может обслужить авиаперевозчика из-за повышенной нагрузки.

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"Также мы сразу сказали, что проблема снимается, как только они открывают 15 ежедневных рейсов из Борисполя. Тогда мы сможем специально под них открыть терминал F. Это минимальное количество рейсов для его безубыточной эксплуатации. А пока предлагаем терминал D, но там слоторегулированная ситуация", – констатировал Рябыкин.

По его словам, из-за прихода Ryanair в Украину "Борисполь" потеряет около 15 миллионов долларов, однако в приходе лоукостера на украинский рынок он видит один большой плюс – его (рынка) развитие.

Напомним, 23 марта крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair официально заявила об открытии рейсов из Киева и Львова.