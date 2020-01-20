В "Борисполе" с оркестром почтили память "киборгов": трогательное видео

В Украине почтили память украинских защитников, погибших при обороне Донецкого аэропорта. Подвиг "киборгов" вспомнили и в аэропорту "Борисполь". Там играет Национальный президентский оркестр и хор Вооруженных сил Украины.

Как сообщила корреспондентка 24 канала, оркестр и хор исполнили несколько композиций, в частности, "Колокола войны" и "Танец рыцарей".

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Музыка была сыграна на колоколах, которые изготовили из гильз от снарядов 150-калибра. Именно из таких пророссийские боевики обстреливали "киборгов". Кроме того, сейчас враг на востоке применяет то же вооружение в окрестностях Орехово, на Луганщине.

Смотрите видео памяти "киборгов":

День памяти защитников Донецкого аэропорта в Украине, хотя и не официально, отмечают 16 января.

В "Борисполе" оркестром почтили память "киборгов" / Фото 24 канал (Елизавета Герасимюк)

Что известно о боях за Донецкий аэропорт?

Оборона Донецкого аэропорта продолжалась с сентября 2014 года до 21 января 2015 года. Это стало одним из самых ожесточенных военных противостояний на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками, бойцами-добровольцами и силами пророссийских вооруженных группировок. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины.



21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект был полностью разрушен и был непригодным для обороны. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинской армии, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".



В Украине почтили память "киборгов" / Инфографика 24 канала