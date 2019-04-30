В "Борисполе" транслировали карту Украины без Крыма: фотодоказательство

В помещении аэропорта "Борисполь" транслировали видеоролик, на котором Украина отражена без оккупированного РФ Крыма. Полиция открыла уголовное производство.

К правоохранителям обратился один из пассажиров аэропорта. Он сообщил о подозрительном видеоролике, информирует пресс-служба полиции.

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По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Они опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения.

Предварительно полицейские установили, что письмо с предложением размещения видеоконтента поступило до предприятия из Министерства информационной политики. Поэтому полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали видеопродукт.

Накануне в России заявили, что компания Google исправила ошибку с отображением Крыма. Отныне на картах Google для пользователей из России Крым обозначается как российская территория.

Как РФ аннексировала украинский Крым?

В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь на то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.