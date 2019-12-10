В Борисполе в брюках украинца нашли 26 айфонов стоимостью 30 тысяч долларов: видео
Пограничники в международном аэропорту Борисполь обнаружили в штанах 51-летнего пассажира 26 айфонов.
Гражданин Украины летел рейсом из Дубая. Телефоны он спрятал в брюках и закрепил ремнем. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
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Скрытые товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".
Смотрите видео задержания пассажира с айфонами:
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