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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В Борисполе в брюках украинца нашли 26 айфонов стоимостью 30 тысяч долларов: видео

      70 Читати новину українською
      Пограничники изъяли гаджеты / dpsu.gov.ua

      Пограничники в международном аэропорту Борисполь обнаружили в штанах 51-летнего пассажира 26 айфонов.

      Гражданин Украины летел рейсом из Дубая. Телефоны он спрятал в брюках и закрепил ремнем. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

      Это интересно: Без документов и денег: иностранный турист прожил несколько дней в аэропорту Борисполь

      Скрытые товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

      Смотрите видео задержания пассажира с айфонами:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Новости Борисполя Госпогранслужба
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