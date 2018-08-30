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В Борисполе второй день подряд продолжаются обыски, – гендиректор аэропорта

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В "Борисполе" второй день продолжаются обыски
В "Борисполе" второй день продолжаются обыски / Фото из открытых источников

На территории предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" в рабочих кабинетах работников и руководителя отдела материально-технического обеспечения идет обыск.

Об этом говорится на официальной странице предприятия.

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Сейчас мне трудно комментировать ситуацию, которой я неприятно поражен. Мною подписан приказ об отстранении всех сотрудников отдела от исполнения служебных обязанностей на время проведения следственных действий. Кроме того, мы создали рабочую комиссию для анализа реестра договоров и закупок, актов выполненных работ, проведенных платежей. На время работы комиссии все платежи будут временно приостановлены,
– сообщил генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

Отмечается, что 29 августа около 20 часов вечера представители прокуратуры Киевской области совместно с полицией провели следственные действия, и обыск на территории Борисполя.

"По состоянию на 10:30 утра обыски на рабочих местах в производственном здании, в котором размещены кабинеты сотрудников отдела тендерных закупок и материально-технического обеспечения, продолжаются", – говорится в официальном сообщении.

Добавим, что поздно вечером 29 августа пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила о том, что начальника службы закупок и начальника отдела материально-технического обеспечения службы закупок задержали на получении взятки в размере 141 тысяча гривен, которую чиновники требовали от субъектов хозяйствования за участие в тендерах.

 

Теги: Новости Украины Полиция Взятка Новости Борисполя Прокуратура Киева
Источник: 24 канал
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