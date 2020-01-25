В "Борисполе" забыли сумки со 113 iPhone: стоимость багажа достигает почти 2 миллиона – фото

Киевские таможенники обнаружили в забытой в аэропорту сумке 113 телефонов известного бренда Apple. Кроме них, там был 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro.

Прилетели телефоны и наушники из ОАЭ. О ситуации информирует пресс-служба Киевской таможни в фейсбуке.

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После того, как в пункте пропуска "Борисполь" все пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ получили свой багаж, были найдены три дорожных чемодана, которые, согласно биркам, принадлежали двум гражданам с этого рейса. Однако они уже покинули аэропорт, получив остальную часть своего багажа,

– говорится в сообщении.

Во время оформления этих чемоданов в камеру хранения, в них обнаружили: 44 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, 6 iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro.



Телефоны пока изъяли/ пресс-служба Киевской таможни



Обнаруженные в багаже телефоны/ фото пресс-службы Киевской таможни

Интересно, что о таком большом количестве телефонов их владельцы вспомнили лишь через несколько недель после возвращения из Эмиратов, а еще удивительнее, что свои вещи из других чемоданов декларировали тогда на 4 коридоре, а вот об этих 3 – забыли. Такая себе выборочная забывчивость о товаре стоимостью 1,8 миллионов гривен!

– добавляют на таможне.

Впрочем, телефоны мужчинам не отдали, работники Киевской таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил этими гражданами. Телефоны и наушники изъяли до решения суда.



Забытая сумка с телефонами/ фото пресс-службы Киевской таможни



Наушники AirPods/ фото Киевской таможни