В "Борисполе" забыли сумки со 113 iPhone: стоимость багажа достигает почти 2 миллиона – фото
Киевские таможенники обнаружили в забытой в аэропорту сумке 113 телефонов известного бренда Apple. Кроме них, там был 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro.
Прилетели телефоны и наушники из ОАЭ. О ситуации информирует пресс-служба Киевской таможни в фейсбуке.
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После того, как в пункте пропуска "Борисполь" все пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ получили свой багаж, были найдены три дорожных чемодана, которые, согласно биркам, принадлежали двум гражданам с этого рейса. Однако они уже покинули аэропорт, получив остальную часть своего багажа,
– говорится в сообщении.
Во время оформления этих чемоданов в камеру хранения, в них обнаружили: 44 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, 6 iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro.
Телефоны пока изъяли/ пресс-служба Киевской таможни
Обнаруженные в багаже телефоны/ фото пресс-службы Киевской таможни
Интересно, что о таком большом количестве телефонов их владельцы вспомнили лишь через несколько недель после возвращения из Эмиратов, а еще удивительнее, что свои вещи из других чемоданов декларировали тогда на 4 коридоре, а вот об этих 3 – забыли. Такая себе выборочная забывчивость о товаре стоимостью 1,8 миллионов гривен!
– добавляют на таможне.
Впрочем, телефоны мужчинам не отдали, работники Киевской таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил этими гражданами. Телефоны и наушники изъяли до решения суда.
Забытая сумка с телефонами/ фото пресс-службы Киевской таможни
Наушники AirPods/ фото Киевской таможни