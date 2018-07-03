В "Борисполе" задержали наркоторговцев с рекордной партией кокаина: фото и видео

В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали двух наркокурьеров и организатора наркобизнеса. Кроме того, изъято более 6 килограммов контрабандного кокаина стоимостью почти 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По словам руководителя Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрея Кихтенко, организатором международной группы наркоторговцев был 42-летний гражданин Турции. Мужчина руководил контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию Украины.

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Организатор привлек к сотрудничеству еще одного турка, который временно проживал на Киевщине. Последний выполнял функции координатора, в частности, занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами.

В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который искал и вербовал наркокурьеров через популярные социальные сети. За работу вербовщик обещал вознаграждение в размере от 3 до 7 тысяч долларов.

Кихтенко отметил, что для усиления конспирации контрабандной деятельности группы ее руководители постоянно меняли маршруты транспортировки наркотика и способа его сокрытия от таможенного контроля.



Изъятые наркотики

Всех членов международной наркогруппы арестовано. Относительно них открыты уголовные производства "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" и "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов",

– рассказал Кихтенко.

Он отметил, что согласно закону, злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.



Правоохранители изъяли 6 килограммов кокаина

Смотрите видео о задержании в "Борисполе" группы наркоторговцев: