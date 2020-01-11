В Борисполе задержали женщину с партией экстази в сладостях: фото
В аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ задержали женщину, которая пыталась из Европы в Украину провезти наркотики. Экстази она спрятала в пакет со сладостями.
Правоохранители помешали незаконному ввозу психотропных средств в Украину, сообщили на сайте СБУ.
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Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину,
– говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали женщину с экстази в аэропорту "Борисполь"
"Товар" злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий. Во время одной из таких попыток правоохранители задержали ее. Случилось это в международном аэропорту "Борисполь".
Психотропы женщина спрятала в пакете со сладостями.
Наркотики женщина спрятала в пакет со сладостями
Правоохранители открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия.