В Борисполе задержали женщину с партией экстази в сладостях: фото

В аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ задержали женщину, которая пыталась из Европы в Украину провезти наркотики. Экстази она спрятала в пакет со сладостями.

Правоохранители помешали незаконному ввозу психотропных средств в Украину, сообщили на сайте СБУ.

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Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину,

– говорится в сообщении.



Сотрудники СБУ задержали женщину с экстази в аэропорту "Борисполь"

"Товар" злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий. Во время одной из таких попыток правоохранители задержали ее. Случилось это в международном аэропорту "Борисполь".

Психотропы женщина спрятала в пакете со сладостями.



Наркотики женщина спрятала в пакет со сладостями

Правоохранители открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия.