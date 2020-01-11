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      В Борисполе задержали женщину с партией экстази в сладостях: фото

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      В Борисполе задержали женщину с партией экстази / ssu.gov.ua

      В аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ задержали женщину, которая пыталась из Европы в Украину провезти наркотики. Экстази она спрятала в пакет со сладостями.

      Правоохранители помешали незаконному ввозу психотропных средств в Украину, сообщили на сайте СБУ.

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      Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину,
      – говорится в сообщении.

      наркотики сбу
      Сотрудники СБУ задержали женщину с экстази в аэропорту "Борисполь"

      "Товар" злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий. Во время одной из таких попыток правоохранители задержали ее. Случилось это в международном аэропорту "Борисполь".

      Психотропы женщина спрятала в пакете со сладостями.

      наркотики сбу
      Наркотики женщина спрятала в пакет со сладостями

      Правоохранители открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины СБУ Продукты Сумы Наркотики Новости Киева
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