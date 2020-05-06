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      В Борисполе женщина замуровала мужчину в яме мешками и тротуарным бордюром

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      На місце події одразу приїхала поліція
      На місце події одразу приїхала поліція / 24 канал

      На Киевщине женщина удерживала мужчину в яме, накрытой мешками и тротуарным бордюром. Об инциденте узнала полиция, которая сразу приехала на место происшествия.

      Правоохороці дізналися про інцидент близько опівночі 5 травня, повідомили у пресслужбі поліції. Сусід помітив, що в ямі на подвір’ї жінка тримає чоловіка та не випускає його.

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      Поліцейські приїхали одразу на місце події та поспілкувалися з 40-річною жінкою. Спершу вона запевняла, що живе в будинку одна і ніякого чоловіка немає.

      Однак згодом копи почули крики про допомогу, які доносились з ями, заваленої мішками та тротуарним бордюром. Розчистивши вхід, патрульні виявили чоловіка, який мав тілесні ушкодження. Його одразу передали медикам.

      На подвір’я жінки викликали слідчо-оперативну групу, правоохоронці вбачають ознаки кримінального правопорушення.

      Зауважимо, що під час карантину в Україні значно збільшилася кількість випадків домашнього насилля. 

      домашнє насилля україна карантин статистика
      Що відомо про домашнє насилля на карантині / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Криминальные новости Новости Борисполя Полиция
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