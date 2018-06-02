В ботаническом саду Киева открыли "Парк коррупции": фото

1 июня в Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко города Киева открыли "Парк коррупции". Как элементы быта выставили настоящие вещи чиновников-преступников, а также автомобиль лимитированной коллекции.

Как в 2013, так и в 2018 году главной проблемой Украины остается та же – коррупция, поэтому Европейский Союз решил создать парк коррупционеров.

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Художник, который разрабатывал конструкцию, объяснил, если на нее взглянуть сверху, то можно увидеть огромную ящерицу. Ведь бывалые украинские коррупционеры, как эти пресмыкающиеся ,– поймать трудно, а на месте старого преступного хвоста вырастает новый.



"Парк коррупции"

Больше всего среди десяти шаров выделяется знаменитый "золотой батон", который якобы видели в Межигорье. Внутри "золотого батона" – информативный павильон, который рассказывает, что такое коррупция и ее историю.



"Золотой батон" в "Парке коррупции"

Черные шары изображают мировой рейтинг преодоления коррупции, Украина – на 130 месте. Чем больше шар, тем больше коррупции в стране.



Черные шары показывают мировой рейтинг преодоления коррупции

А еще посетитель может почувствовать себя агентом НАБУ и провести обыски или разгадать загадку из реальной жизни в интерактивной комнате. Если ответ правильный – разжигается камин, передвигаются книжки, звенит люстра, открывается чемодан с деньгами. Все эти вещи настоящие и принадлежали нечистым на руку чиновникам, как автомобиль лимитированной коллекции. Его стоимость более 30 тысяч евро.



Интерактивная комната

В ЕС уверены, именно сейчас следует в очередной раз привлечь внимание к коррупции в Украине, перед голосованием за создание Антикоррупционного суда. После создания Антикоррупционного суда Украина может превратиться в павильон заветной страны.