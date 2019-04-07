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      В ботаническом саду Львова зацвели редкие растения: удивительные фото и видео

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      Львовский ботанический сад впервые после зимы открылся для посетителей. Посмотреть на редкое цветения деревьев и кустарников пришли тысячи людей.

      Больше всего внимания детей и взрослых привлек необычный фиолетовый цвет рододендроны.

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      В ботаническом саду более 125 видов и форм этого растения. И цвести они будут всего две недели.

      рододендрони
      Рододендрон фиолетового цвета в ботаническом саду Львова

      рододендрони
      Рододендрон желтый

      Что такое рододендрон?Рододендрон или азалия – род растений семейства вересковых, которых существует более 600 видов. Большинство видов являются красивоцветущими декоративными растениями. Наибольшее разнообразие видов наблюдается в Южном Китае, Гималаях, Японии, Юго-Восточной Азии, Северной Америке, также они цветут в Новой Гвинее и на северо-востоке Австралии.
      В Украинских Карпатах на лугах субальпийской зоны растет занесенный в Красную книгу Рододендрон карпатский, который цветет в июне. Наблюдать такие растения можно и на Черногоре, Свидовце и Мармаросах. На Полесье распространен рододендрон желтый.

      В первые часы открытия в сад пришло немало гостей. Для людей – это не только возможность увидеть редкие растения, но и повод отдохнуть от городской суеты.

      Очень клево, что начинают делать такие дни открытых дверей. И здесь, действительно, очень хорошо. Ощущение, будто ты в лесу. С такого шумного города приходишь сюда. Спокойно...
      – прокомментировала посетительница ботанического сада.

      Львівський ботанічний сад вперше після зими відкрився для відвідувачів
      Посетители фотографировались в саду

      Львівський ботанічний сад вперше після зими відкрився для відвідувачів
      В общем пришло более 10 тысяч человек

      День открытых дверей продолжался в течение четырех часов. За это время сюда пришли более десяти тысяч человек. В следующий раз гостей будут приглашать где-то через месяц, когда начнется цветение сирени и тюльпанов.

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      Теги: Новости Украины Отдых Новости Львова
      Источник: 24 канал
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