В БПП назвали бюджет на 2019 год самым сложным за всю историю Украины

Принятие государственного бюджета на 2019 год будет достаточно сложным и болезненным вопросом, ведь пришло время отдавать внешние долги десятилетней давности.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат от фракции партии "Блок Петра Порошенко" Максим Курячий.

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"Бюджет 2019 года будет крайне сложным, одним из самых сложных бюджетов за всю историю Украины. Почему? На 2019 год приходится пик выплат по внешним международным финансовым обязательствам, которые были взять 15 и 10 лет назад. Брали Азаров, Тимошенко. Они об этом уже не вспоминают, а отдавать сейчас в 2019", – возмущается нардеп.

В бюджет заложили 459 миллиардов гривен на погашение внешних долгов. Однако, были ли эти деньги аккумулированы на развитие государства, когда брались в кредит, а не просто разворованы, Курячий сомневается.

Так вот, в бюджете на 2019 заложены 459 миллиардов гривен на возвращение этих внешних обязательств. Где эти средства? Куда они делись? А нам отдавать в 2019 году. Можно посыпать голову пеплом. Не будем этого делать, страна должна жить. В бюджете должны быть заложены еще и принципиальные моменты для развития экономики. И там будут такие моменты,

– добавил он.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала проект главной сметы на 2019 год и отправила его на доработку в Кабмин. Хоть и с серьезными замечаниями нардепов. В частности, о том, что на четверть увеличиваются расходы на правоохранительные органы: полицию и СБУ, а на образование и медицину запланировано меньше средств.