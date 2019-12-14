В Бразилии мужчина переоделся в одежду мамы, чтобы сдать вместо нее на водительские права: фото
Курьезная ситуация случилась в северной части Бразилии. Там 43-летний мужчина "переоделся" в свою маму, чтобы сдать вместо нее урок вождения в автошколе. Дело в том, что до этого мать мужчины уже трижды провалила этот экзамен.
О курьезном инциденте сообщает BBC.
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После того, как его 60-летняя мать не смогла сдать экзамен, сын решил вмешаться. Он надел ее цветастую блузку, накрасил ногти, сделал макияж, надел парик и удачно сдал тест.
Но позже у инструктора возникли подозрения, что женщина на водительском сиденье – не похожа на женщину, изображенную на документе.
Он пытался выглядеть максимально естественно. Нанес на лицо много макияжа, у него был красивый маникюр и женские украшения,
– рассказал инструктор.
После этого вызвали полицию и арестовали мужчину за мошенничество.
"Он уже признался. Он признался, что не женщина, о которой идет речь, а сын, ее сын, который пытался помочь своей маме, чтобы она смогла сдать этот практический экзамен по вождению", – добавил инструктор.
Мужчина натянул даже блузку своей мамы, но это не помогло / фото из полицейского участка