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      В Бразилии мужчина переоделся в одежду мамы, чтобы сдать вместо нее на водительские права: фото

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      Мужчина пытался сдать экзамен вместо своей мамы / Коллаж 24 канала

      Курьезная ситуация случилась в северной части Бразилии. Там 43-летний мужчина "переоделся" в свою маму, чтобы сдать вместо нее урок вождения в автошколе. Дело в том, что до этого мать мужчины уже трижды провалила этот экзамен.

      О курьезном инциденте сообщает BBC.

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      После того, как его 60-летняя мать не смогла сдать экзамен, сын решил вмешаться. Он надел ее цветастую блузку, накрасил ногти, сделал макияж, надел парик и удачно сдал тест.

      Но позже у инструктора возникли подозрения, что женщина на водительском сиденье – не похожа на женщину, изображенную на документе.

      Он пытался выглядеть максимально естественно. Нанес на лицо много макияжа, у него был красивый маникюр и женские украшения,
      – рассказал инструктор.

      После этого вызвали полицию и арестовали мужчину за мошенничество.

      "Он уже признался. Он признался, что не женщина, о которой идет речь, а сын, ее сын, который пытался помочь своей маме, чтобы она смогла сдать этот практический экзамен по вождению", – добавил инструктор.


      Мужчина натянул даже блузку своей мамы, но это не помогло / фото из полицейского участка

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Курьезные новости Транспорт Бразилия
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