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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      В Бразилии посетитель бара был так занят перепиской в телефоне, что не заметил ограбления

      28 Читати новину українською
      Мужчина пропустил ограбление из-за большого внимания к переписке
      Мужчина пропустил ограбление из-за большого внимания к переписке / radiozero.cl

      В одном из баров бразильского города Нова-Серрано произошел криминальный и одновременно курьезный случай.

      Посетитель заведения Карлос Алмейда был настолько поглощен делами в телефоне, что и не заметил вооруженного ограбления, пишет Centro-Oeste.

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      Все события, которые разворачивались в баре, сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, что когда в помещение зашел преступник в маске, все посетители легли на пол. Все, кроме Алмейда. Он все время стоял у барной стойки и вел переписку, не подозревая, что мимо него ходит грабитель с оружием в руках.

      Мужчина заподозрил неладное, когда уже все закончилось и преступник с украденными из кассы деньгами покинул заведение.

      В комментарии журналистам Алмейда пожаловался, что все пропустил из-за громкой музыки. Мол, ничего не было слышно. Следовательно, когда наконец заметил людей на полу, то очень удивился.

      С кем у него была переписка во время ограбления, мужчина не ответил, сказав, что это "личное".

      Теги: Бразилия Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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