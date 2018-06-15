В Британии двое предполагаемых террористов попали в руки полиции , не заплатив за аренду

Двух мужчин по подозрению в организации теракта задержали в Великобритании. О подозрительных мужчинах рассказал владелец квартиры, которую они снимали.

Арендодатель решил посетить жилье, поскольку наниматели давно за него не платили, передает The Sun.

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В квартире он нашел странные предметы и решил вызвать полицию. В частности, среди находок было большое ведро с пластиковыми коробками, наклеенными на бока, электроинструменты и изображения разнообразного оружия.

После этого он передал информацию полиции, в результате чего мужчин задержали. Во время дальнейшего обыска в здании правоохранители также обнаружили топоры, ножи, маски и агитматериалы Исламского государства.

Отмечается, что таким образом правоохранители предотвратили попытку атаки с использованием самодельной бомбы, которую предположительно планировали совершить задержанные.

Напомним, даже спустя год после кровавой атаки террористов на Лондонском мосту, правоохранительные органы страны продолжают считать, что в Великобритании существует очень высокая вероятность терактов.