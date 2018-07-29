В Британии медведь из-за жары напал на машину с ребенком

Автомобиль с посетителями сафари-парка Вобурн в Великобритании атаковал разъяренный медведь.

Об этом сообщил The Mail Online.

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Отмечается, что во время инцидента в машине находился шестилетний ребенок.

Посетительница парка 53-летняя Таня Малани рассказала о том, что медведь "был ростом 1,8 метра" и пытался проникнуть внутрь автомобиля, в котором находилась семья из четырех человек.

Пока мы ездили в округе, мы видели несколько животных, но, когда мы завернули за угол, мы внезапно увидели медведя, который запрыгнул прямо на машину,

– рассказала Малана.

По словам женщины, ни один из работников сафари-парка не пришел на помощь семье. Женщине пришлось некоторое расстояние проехать с медведем на капоте.

Рейнджеры парка предположили, что вероятной причиной агрессии животного стала жара. В качестве компенсации парк выплатил женщине 524 доллара.