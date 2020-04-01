В Британии нашли овцу, которая лает и дружит с собаками: забавные фото
Овца по кличке Чопси, живущая в британском городе Бамптон, любит играть с собаками и даже издает звуки, похожие на лай.
Как пишет издание The Sun, Чопси должна была "научить" собак не гоняться за овцами, однако псы "убедили" Чопси в том, что она – собака.
Интересно Британец надевал костюм куста, чтобы гулять на улице в карантин: смешное видео
Владелица овцы отметила, что Чопси не чувствует себя комфортно в компании с другими овцами. Развлекаться ей интереснее с собаками: она с радостью бегает и играет с ними.
Она сходит с ума, когда видит, что рядом с полем проходит еще один пес, она почти лает на них так же, как собаки на других собак,
– рассказала владелица Чопси.
Она также рассказала, что люди не сразу понимают, каким животным является Чопси.
Овца Чопси любит играть с собаками / Фото The Sun
Читайте также
-
Должность руководителя "Энергоатома" за 5 миллионов: Лерос продолжил "сливы" о брате Ермакасегодня , 03:59
-
Из-за пандемии коронавируса крымские татары перенесли "марш на Крым"сегодня , 05:19
-
Пленки Ермака, принятие закона о рынке земли – Гуд найт Юкрейнсегодня , 00:14
-
Европа приближается к пику пандемии коронавируса: ситуация идет к улучшению – ВОЗ31 марта , 23:35
-
Мы считаем себя сильной фракцией: нардеп от "Слуги народа" прокомментировал слухи о расколе31 марта , 23:38
-
НБУ впервые с начала кризиса не продавал, а скупал долларсегодня , 00:07