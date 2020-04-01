В Британии нашли овцу, которая лает и дружит с собаками: забавные фото

Овца по кличке Чопси, живущая в британском городе Бамптон, любит играть с собаками и даже издает звуки, похожие на лай.

Как пишет издание The Sun, Чопси должна была "научить" собак не гоняться за овцами, однако псы "убедили" Чопси в том, что она – собака.

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Владелица овцы отметила, что Чопси не чувствует себя комфортно в компании с другими овцами. Развлекаться ей интереснее с собаками: она с радостью бегает и играет с ними.

Она сходит с ума, когда видит, что рядом с полем проходит еще один пес, она почти лает на них так же, как собаки на других собак,

– рассказала владелица Чопси.

Она также рассказала, что люди не сразу понимают, каким животным является Чопси.

Овца Чопси любит играть с собаками / Фото The Sun