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      В Британии нашли овцу, которая лает и дружит с собаками: забавные фото

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      Овца Чопси любит играть с собаками / The Sun

      Овца по кличке Чопси, живущая в британском городе Бамптон, любит играть с собаками и даже издает звуки, похожие на лай.

      Как пишет издание The Sun, Чопси должна была "научить" собак не гоняться за овцами, однако псы "убедили" Чопси в том, что она – собака.

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      Владелица овцы отметила, что Чопси не чувствует себя комфортно в компании с другими овцами. Развлекаться ей интереснее с собаками: она с радостью бегает и играет с ними.

      Она сходит с ума, когда видит, что рядом с полем проходит еще один пес, она почти лает на них так же, как собаки на других собак,
      – рассказала владелица Чопси.

      Она также рассказала, что люди не сразу понимают, каким животным является Чопси.

      Овца Чопси любит играть с собаками / Фото The Sun

      Автор: Северин Трач
      Теги: Великобритания Мир животных Курьезные новости
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