В Британии осквернили памятник Дэвиду Боуи

Вандалы осквернили первую в мире бронзовую статую Дэвида Боуи, которую недавно установили в британском городе Эйлсбери.

Неизвестные злоумышленники облили памятник краской, расписали стены возле памятника надписями RIP DB, а у подножия написали Feed the homeless first (сначала накорми бездомного), сообщает ВВС.

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Стоит заметить, что бронзовая скульптура под названием "Земной посланник" была установлена в самом центре города.

Легендарный исполнитель был увековечен вместе со своими сценическими образами, которые были включены в скульптурную композицию.

На переднем плане певец представлен в наиболее известном его альтер эго Зигги Стардаста. Также, на радость поклонникам музыканта, вмонтированные в монумент колонки каждый час воспроизводят его песни.

UK’s first David Bowie statue vandalised less than 48 hours after being unveiled https://t.co/v5nLINbaeO pic.twitter.com/sOgd7UqpSR — The Independent (@Independent) 27 марта 2018 г.

Напомним, Дэвид Боуи умер в 2016 году от рака печени.