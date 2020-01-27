В Британии появится новая монета в честь Brexit: фото

В честь выхода Великобритании из состава Европейского союза выпустят памятную монету. Ее номинал составит 50 пенсов, а в обращении она появится с 31 января.

Как выглядит новая монета

Как отметили в ВВС, первый набор монет в честь Brexit был изготовлен до 31 октября 2019 года. Именно тогда ожидалось, что Великобритания выйдет из состава ЕС. Однако выход задержали, а все изготовленные монеты пришлось переплавить, ведь они имели неправильную дату выхода – 31 октября.

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С этого металла изготовили новые монеты. Примерно 3 миллиона таких введут в обращение в официальный день Brexit – 31 января. Еще 7 миллионов – появятся в течение года.



В Британии появится новая монета в честь Brexit

Что известно о Brexit: основное

На референдуме 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали выход Великобритании из состава Евросоюза. Сначала выход был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако после трех провальных голосований событие перенесли на 31 октября. Но и тогда страна не вышла из ЕС.

Ситуация несколько сдвинулась с места, когда в декабря 2019 года на внеочередных парламентских выборах в Великобритании победила Консервативная партия премьера страны Бориса Джонсона. Он фанат идеи Brexit. Джонсон пообещал завершить выход Британии из ЕС до 1 января 2020 года.

20 декабря Палата общин приняла законопроект об утверждении соглашения выхода Британии из ЕС. А теперь законопроект одобрила верхняя палата парламента.

Далее соглашение о Brexit должен ратифицировать Европарламент и подписать королева Елизавета II. Конечная дата выхода Британии из ЕС – 31 января.

К слову, в Великобритании не редко выпускают памятные монеты в честь событий или людей. Например, раньше там появилась монета с медвежонком Паддингтоном, а также в честь группы Queen.



Монета с Медвежонком Паддингтоном