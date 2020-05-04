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      В Британии полиция на вертолетах ловила тигра, который оказался статуей: эпическое фото

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      В Британии копов вызвали из-за статуи тигра в лесу
      В Британии копов вызвали из-за статуи тигра в лесу / bbc.com

      В Великобритании произошел настоящий курьез с попыткой поймать "тигра, сбежавшего из зоопарка". Когда полицейские взяли оружие и на вертолетах прибыли на вызов, выяснилось, что ловить им придется скульптуру животного.

      Об эпическую истории, которая случилась в британском графстве Кент, сообщает издание BBC.

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      Автор фигуры 85-летняя Джульетта Симпсон сразу же поняла, что полицейские приехали не к настоящему тигру. Именно она встретила правоохранителей и отвела их к своему творению.

      По ее словам, копы после увиденного разве что очень долго и сильно смеялись. Тогда они взялись делать фото с фигурой, каких наделали очень много.

      С соседнего поля пришла целая толпа вооруженных полицейских. К тому моменту они уже поняли, что тревога оказалась ложной, так что я спросила у них, не хотят, чтобы я их познакомила с "настоящим тигром",
      – рассказала миссис Симпсон.

      Она также отметила, что скульптурный тигр стоит на этом месте уже 20 лет. Женщина оставила его в лесу за своим домом, поскольку ей показалось, что статуя животного прекрасно туда вписывается.

      статуя тигра, Велика Британія
      Полицейские, прибывшие на вызов, разве что наделали фото с "животным" / фото BBC

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Полиция Великобритания Мир животных Курьезные новости
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