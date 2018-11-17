В Британии счастливчик, выигравший в лотерею 76 миллионов фунтов, до сих пор не пришел за ними

В округе Бостон и Скегнес в Великобритании ищут владельца выигрышного лотерейного билета EuroMillions на 76 миллионов фунтов (почти 97 млн долларов).

Об этом сообщает официальный сайт The National Lottery.

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Счастливчик выиграл весь возможный джек-пот в размере 76 369 806 фунтов, поскольку угадал пять основных и два дополнительных номера лотереи. Розыгрыш состоялся еще 2 ноября. У владелеца выигрыша есть время до 1 мая 2019 года. Если же он не заявит о себе, то этот приз станет крупнейшим джекпотом в стране, на который никто не претендовал.

Мы отчаянно стремимся найти этого таинственного владельца билета и воссоединить его с выигрышем,

– сказал Энди Картер с Национальной лотереи.

Представитель Национальной лотереи Великобритании заявил, что вокруг выигрыша очень много интереса. Более того, если никто не предъявит победного билета до конечного срока, то все деньги перейдут к проектам, финансируемых лотереей.