В Британии закрывают школы на карантин: комментарий журналиста из Лондона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с пятницы, 20 марта, в стране будут закрыты все школы из-за эпидемии коронавируса.

Британское правительство до последнего настаивало, что они не хотят закрывать школы. Некоторые ученые настаивали, что закрытие школ не будет помогать сдерживать инфекцию коронавируса. Такое мнение в эфире 24 канала высказал корреспондент европейской службы "Голоса Америки" Богдан Цюпин.

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Он отметил, что действия власти становятся более жесткими в соответствии с тем, как нарастает эпидемия. Однако в Лондоне настаивают, что полностью закрывать транспортные сети или отказываться от работы всех основных заведений, не будут. Зато закрыли несколько станций метро.

Ситуация постоянно меняется, согласно данным, которые поступают из Китая или Италии и Британское правительство пытается действовать. Отмечают, что одновременно с защитой населения от болезни также пытаются не нанести непоправимый удар экономике,

– отметил Цюпин.

По словам корреспондента, сейчас в Великобритании существует свыше 3000 подтвержденных случаев коронавируса. Однако речь идет только о тех людях, что уже проверили.



Мифы да правда о коронавирусе / инфографика 24 Канала

Как сообщил Цюпин, ученые утверждают, что в Британии может быть от 35 до 50 тысяч носителей коронавируса. Всего умерли 144 человека.

Смотрите видео разговора 24 канала с корреспондентом "Голоса Америки":